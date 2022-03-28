РФ стягнула до кордону на Сумщині більше техніки, ніж було 24 лютого — InformNapalm

Окупанти стягують війська/Фото: колаж: "Сьогодні"

Росія продовжує перегруповувати війська та накопичувати застарілу техніку. Нині в Курській області, яка розташована поблизу кордону України, налічується більше техніки, ніж було 24 лютого.

Про це повідомив речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук в ефірі 24 каналу.

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За його словами, на території Курської області фіксується величезне скупчення нової техніки, яку забрали зі складів.

"Про її стан і боєздатність важко щось сказати. Але кількість техніки величезна – більше, ніж було станом на 24 лютого", — наголосив речник розвідувальної спільноти.

Макарук наголосив, що Росія визнала нестачу льотного складу, а також літаків.

"Сьогодні, 28 березня, турецька розвідка повідомила, що 4 літаки СУ-30, які були у підпорядкуванні Вірменії, разом з екіпажем були передані російській стороні. Якщо інформація правдива, то це може говорити про те, що Вірменія вступила у війну проти України. Аналогічна ситуація і в Білорусі", – пояснив експерт.

За інформацією Макарука, ворог відводить війська на перегрупування. Це роблять, якщо було втрачено близько 70% складу, техніки або дивізії.

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На Рівненщині окупанти знову завдали ракетного удару по нафтобазі

Увечері 28 березня російські окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині. Інформації про постраждалих наразі немає. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце виїхала ДСНС та хімічна лабораторія", – сказав Коваль.

Інформації про загиблих чи поранених наразі немає.

Важливо додати, що в Рівному було чутно потужний вибух. Як передав місцевий житель, за 20-25 км від міста з'явився стовп диму.

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