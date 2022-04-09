РФ змінила командування своїх військ в Україні – на "сирійця"

Кремль змінив командування / Фото: Колаж: Сьогодні

Армію РФ в Україні очолить генерал-полковник з великим досвідом війни в Сирії – Олександр Дворніков, який має прізвисько "сирієць".

Про це повідомляє ВВС.

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"Між різними підрозділами була дуже погана координація. Російські війська діяли дуже невміло", – таку причину назвало джерело.

Двірників найбільше відомий у армійських колах своєю матір'ю.

Армію РФ очолить Олександр Дворніков

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Зазначимо, що військам РФ поставлено завдання "добитися певного успіху до 9 травня".

Росія терміново готує заміну вбитим офіцерам

Втрати офіцерського складу російське військове керівництво намагається поповнити офіцери вищих військових навчальних закладів. За наявною інформацією, у військовій академії зв'язку в Санкт-Петербурзі терміново готують офіцерів до заміщення посад у бойових військових частинах.

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