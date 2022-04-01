РФ намагалася залякати ЗСУ – українським військовим приходили СМС із погрозами

На телефон бійців ЗСУ надходили повідомлення із погрозами / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські спецслужби створили ботоферму в Україні, за допомогою якої надсилали СМС українським військовим. У тексті РФ погрожувала нашим захисниками та закликала скласти зброю. Усього відправили близько 5 тисяч таких повідомлень.

Про це розповіла прессслужба СБУ.

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За даними СБУ, спецслужби РФ намагалися розхитати морально-психологічний стан українських силовиків. Ворог розсилав повідомлення з пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів.

Бійці ЗСУ отримували повідомлення із погрозами. Скріншот

"Вихід подій вирішено наперед! Будьте розсудливі і відмовтеся від підтримки націоналізму і керівників країни, що дискредитували себе, вже втекли зі столиці!" – писали у брехливих СМС.

Бійці ЗСУ отримували повідомлення із погрозами. Скріншот

Ботоферму ліквідували кіберфахівці СБУ. Усе обладнання РФ розмістила у Дніпропетровській області та дистанційно керувала ним. Власник будинку, де була вся техніка, зізнався, що навіть не здогадувався про цю "спецоперацію" ворога. Він мав лише підключити обладнання до Інтернету та завантажувати сім-карти операторів мобільного зв'язку.

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"Роботу" українця російські спецслужби оцінили у 2000 доларів на місяць. Працівники СБУ вилучили техніку та розпочали роботу з усіма причетними до злочину.

Фейки РФ про Україну

Росія намагається просунути фейк про те, що в нашій країні готують біологічну та хімічну зброю. Президент Володимир Зеленський заявив, що жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового ураження в Україні не розробляли і це знає весь світ. Якщо РФ зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь.

Крім того, російські окупанти замінували шляхи комерційних суден від Босфору до Одеси та запустили чергову дезінформацію. Вони заявили, що нібито це українські міни.

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Також РФ запустила фейк про те, що на Рівненській АЕС нібито утримують російські атомники. Про це окупанти трубять у МАГАТЕ, хоча насправді жодних російських фахівців-атомників там не було й немає.

Начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул спростував ще одну брехню РФ – окупанти заявили, нібито наші правоохоронці зрадили країну та почали співпрацювати з криміналітетом. Причому це кажуть, за словами окупантів, українські мери.