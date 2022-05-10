РФ намагається вивезти зерно з України, але порти можна розблокувати – Жданов

Жданов озвучив спосіб розблокувати порти України / Колаж "Сьогодні"

Наразі на тимчасово окупованих південно-східних територіях України знаходиться близько 400 тисяч тонн зерна. РФ уже намагалася відправити перше судно із зерном до єгипетської Олександрії, однак у них нічого не вийшло, адже втрутилася українська дипломатія. Таким чином, питання розблокування українських портів не стоїть.

Про це повідомляє військовий експерт Олег Жданов телеведучому Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна24 ".

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"НАТО дистанціюється від конфлікту, тому навряд чи російські судна візьмуть під конвой, але це можливо", – каже експерт.

Фізично можливість зайти у Чорне море та відтіснити Чорноморський флот від торговельних шляхів є, пояснив експерт. Також судна РФ можна брати під конвой, як у Другу світову війну ходили конвої з ленд-лізом для СРСР під охороною бойових кораблів.

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На думку експерта, навряд чи цю можливість буде використано, оскільки партнери максимально дистанціюються від конфлікту, щоб війна не переросла у світову.

"Можливий варіант у сусідніх країнах. Наприклад, Румунія посиленими темпами відновлює стару залізничну гілку, щоб запустити свої північні порти поблизу з Україною та почати експорт того ж зерна", – каже військовий експерт.

Росія, за словами Олега Жданова, усіляко перешкоджає цьому процесу. За різними оцінками, на тимчасово окупованих південно-східних територіях України є близько 400 тисяч тонн зерна.

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"Перше судно із зерном у 27 тисяч тонн РФ уже намагалася відправити до єгипетської Олександрії. Була інформація, що наша дипломатія втрутилася в цей рейс і завадила, але наразі достовірної інформації немає", – каже експерт.

Таким чином, питання розблокування українських портів не стоїть. Олег Жданов переконаний, що єдиний спосіб організувати експорт – провести його через Румунію.

"Від цього продовольства залежать багато країн, зокрема й Китай", – уточнив Жданов.

Окупанти крадуть зерно із Херсонської області

Депутати Законодавчих зборів Красноярського краю РФ вирішують продовольче питання регіону шляхом незаконного постачання сільськогосподарської продукції з окупованих територій України.

"Депутати на засіданні майже одноголосно підтримали рішення про ввезення зерна з Херсонської області, яку частково взяли під контроль ЗС РФ. Оскільки в краї функціонує лише одне підприємство з виробництва огірків, а нестача інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій відчувається гостро, експропріація надлишків торішнього та нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним із інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам", – йдеться у повідомленні.

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