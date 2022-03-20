РФ втратила танковий загін і розпочала заміну військових на росгвардійців – зведення Генштабу

Окупанти вкотре спробували наступити на Київ, але не вийшло. Фото: колаж "Сьогодні"

Російсько-окупаційні війська втратили наступальний потенціал, їхнє просування зупинено майже на всіх напрямках. Противник продовжує зазнавати втрат, відчуває значні проблеми з комплектуванням підрозділів та частин особовим складом, з логістикою.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у Facebook.

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"Для поповнення втрат особового складу підрозділів російської окупаційної армії військовими комісаріатами Кубані, Приморського краю, Ярославської області та регіонів Уральського федерального округу проводяться заходи прихованої мобілізації. Проте населення перелічених регіонів не має бажання брати участь у війні. Мають місце масові випадки ухиляння від служби", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що російські пропагандисти розпочали підготовку населення Російської Федерації до тривалої війни. Зокрема, офіційні канали комунікації поширюють пропаганду про нібито успіхи у проведенні так званої спеціальної воєнної операції, проводяться публічні заходи на підтримку війни в Україні.

За наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до москви було досягнуто домовленостей про направлення лівійських "добровольців" в Україну з метою участі у бойових діях на боці російської федерації.

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У Генштабі повідомляють, що перекидання військових найманців, імовірно, буде коштом приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер") літаками повітряно-космічних сил російської федерації.

"На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей продовжується проведення заходів мобілізації. Керівництвом навчальних закладів (технікумів, інститутів) здійснено виклики студентів віком від 18 років для так званої реєстрації. На сьогодні переважна більшість особового складу 1-го АК – це мобілізоване населення тимчасово окупованих територій. Морально-психологічний стан особового складу вкрай низький, більшість мобілізованих не має досвіду та бажання брати участь у бойових діях. Екіпірування призваних окупантами є застарілим. У підрозділах, основу яких становлять призвані по мобілізації, поширюються панічні настрої через великий некомплект живої сили, озброєння та техніки", – зазначають у Генштабі.

Зокрема, загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції у місті Херсон.

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Також повідомляється, що під час чергової спроби наступу на Київ загарбники втратили зведений загін 6-го танкового полку. Завдяки активним діям підрозділів Збройних сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства.

"Українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, демонструючи приклади мужності та героїзму, а трофейна техніка – ставати на озброєння українських сил оборони", – додають у Генштабі.

Війна в Україні 20 березня