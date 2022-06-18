РФ перекидає війська з інших напрямків для захоплення важливого міста – ISW

Оккупанты перебрасывают технику / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти зосередили переважну більшість наявних у них бойових сил для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська за рахунок інших напрямків, і зазнають при цьому величезних втрат.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

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Російські війська розгортають додаткові сили для підтримки наступальних операцій у районі Сєвєродонецька-Лисичанська, в той же час наші військові міцно тримають оборону на цих ділянках.

Повідомляється, що ворог перекидає озброєння зі Сватового вздовж російських наземних ліній зв'язку до Старобільська, що знаходиться за 40 км на схід від Сєвєродонецька.

Найімовірніше, окупанти також передислокують техніку з північної частини Харківської області на Донбас. Вже в мережі з'явилися кадри російської важкої артилерії, яка переміщується залізницею до Старого Осколу Білгородської області.

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Також наголошується, що військові РФ долучили велику кількість особового складу та техніки для поступового посилення в одному районі.

Ситуація у Сєвєродонецьку