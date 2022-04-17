РФ перекидає війська на схід України, але її мета не змінилася – розвідка Великої Британії

Володимир Путін не відмовився від своєї мети у війні з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Розвідка Великої Британії констатує, що Росія продовжує перекидати війська з території Білорусі на схід України. Натомість мета Кремля не змінилася – затвердити своє регіональне панування в Україні.

Про це повідомили у Twitter Міноборони Великої Британії.

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Зазначається, що хоча оперативний фокус Росії змістився на схід України, кінцева мета Росії залишається незмінною.

"Вона прагне змусити Україну відмовитися від своєї євроатлантичної орієнтації та затвердити своє регіональне панування", – йдеться у щоденній доповіді британської розвідки.

Також повідомляється, що російські сили продовжують перекидати бойову та допоміжну техніку з Білорусі на схід України, у тому числі на позиції неподалік Харкова та Сєверодонецька.

Російська артилерія продовжує завдавати ударів по українських позиціях на сході країни, де Росія планує відновити свою наступальну діяльність.

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Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме з залученням тисяч танків та інших озброєнь. Про це він сказав під час брифінгу у Брюсселі.

"Битва за Донбас нагадуватиме вам, говорю це з жалем, але це правда, нагадуватиме Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, з застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків та артилерії. Це не буде локальна операція Росії, з урахуванням того, як вона до цього готується, – зазначив Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найважча ситуація – це битва за Донбас. Окупанти стягують туди всі свої сили. Ситуація в ООС впливатиме на перебіг війни.

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