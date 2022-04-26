РФ відправляє на війну ув'язнених та родичів опозиціонерів із Чечні

Чеченців відправляють воювати в Україну / Колаж "Сьогодні"

В Чечні на війну до України відправляють ув'язнених, а також родичів опозиціонерів. Чеченські опозиціонери вважають, що це робиться для поповнення частин "людським ресурсом", а також, щоб придушити протестний настрій у Чечні.

Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Чеченська філія ФСБ збирає інформацію про ув'язнених місцевих в'язниць:

ПІБ,

домашні адреси,

номери телефонів,

адреси електронних пошт,

IP-адреси пристроїв, які використовуються для входу до Інтернету.

"Негайно зібрати та надати на нашу адресу інформацію про громадян Чеченської республіки РФ для подальшого їх залучення до проведення спеціальної операції на території України:

а) умовно засуджених;

б) засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості;

в) засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини;

г) засуджених за особливо тяжкі злочини", – написано у документі.

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У Чечні на війну в Україну відправляють ув'язнених та родичів опозиціонерів. Фото: головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами чеченських опозиційних громадських діячів, такі дії мають дві цілі. По перше, поповнити "людський ресурс" частин, які зазнали значних втрат у боях з українськими захисниками По-друге, придушити будь-які протестні настрої у Чечні.

"Тепер їм загрожує примусове відправлення в найгарячіші точки фронту. Зокрема, брата відомого чеченського опозиціонера Хасана Халітова вже доставили в одну з частин на передовій. Інших родичів Халітова викрали і їхнє місцезнаходження – невідомо", – йдеться у повідомленні.

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ЗСУ ліквідували підполковника сухопутних військ Росії із Чечні

ЗСУ ліквідували підполковника сухопутних військ Росії Дібіра Дибірова Магомадиновича Військовослужбовець входив до складу путінської армії мотострілецької дивізії.

Дібіров входив до складу путінської армії зі складу 291-го гвардійського мотострілецького полку 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Вона базується у населеному пункті Борза на території Чечні .

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