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РФ знайшла новий спосіб приховати реальні масштаби втрат на війні в Україні – британська розвідка

25 квітня, 14:11
Військові РФ хочуть, щоб виплати родичам загиблих солдатів контролювалися ними, а не цивільними чиновниками

РФ приховує справжні дані про втрати в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Міноборони Росії хоче контролювати виплати сім'ям військових, які загинули в Україні, щоб приховати реальні масштаби втрат.

Про це в Twitter повідомляє розвідка Великої Британії.

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"Міністерство оборони Росії запропонувало, щоб компенсаційні виплати сім'ям загиблих військовослужбовців контролювалися військовими, а не цивільними чиновниками. Ймовірно, це відображає бажання приховати від місцевого населення справжні масштаби втрат Росії", – йдеться у звіті розвідки.

Втрати окупантів в Україні

Українські захисники ліквідували вже 21 900 військових РФ , знищили 2258 бойових броньованих машин та 884 танки.

  • бойових броньованих машин – 2258 од.;
  • артилерійських систем – 411 од.;
  • РСЗВ – 149 од.;
  • засоби ППО – 69 од.;
  • літаків – 181 од.;
  • вертольотів – 154 од.;
  • автомобільної техніки – 1566 од.;
  • кораблі/катери – 8 од.;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20;
  • спеціальна техніка – 28;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку.

Минулої доби ЗСУ в зоні проведення операції Об'єднаних сил українські військові відбили 12 атак і знищили десятки одиниць ворожої техніки , у тому числі чотири танки та літак.