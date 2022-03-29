РФ почала перекидати частину військ від Києва на інші напрямки — CNN

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Відведення Росією частини сил від Києва є серйозною зміною стратегії – про це повідомляє CNN з посиланням на двох високопоставлених американських чиновників.

Після того як міністерство оборони Росії оголосило, що воно вирішило "кардинально скоротити бойові дії" на Київському та Чернігівському напрямках, Сполучені Штати спостерігають за цими переміщеннями.

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Росія починає виводити частину сил, зокрема російські батальйонні тактичні групи, залишаючи райони навколо української столиці. В цей час російські сили відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на наступі на півдні та сході.

США вважають, що Росія прикриє їхній відступ повітряними та артилерійськими бомбардуваннями столиці, сказав один із чиновників. Офіційні особи США попереджають, що Росія може знову розвернутися, якщо дозволять бойові умови.

З точки зору США, це не короткострокове коригування для перегрупування, а довгостроковий крок, оскільки Росія зіткнулася з нездатністю просуватися на півночі.

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Джерело повідомило, що одним із наслідків, через який турбуються США, є збереження єдності європейських союзників за рахунок економічного тиску та військової підтримки. Вашингтон очікує, що деякі з них чинитимуть тиск на Україну, щоб вона ухвалила мирну угоду з метою покласти край бойовим діям.

Росія намагається поділити Україну

Глава військової розвідки України каже, що президент Росії Володимир Путін, можливо, хоче поділити Україну на дві частини, як Північну та Південну Корею.

Генерал Кирило Буданов, голова Розвідувального управління Міністерства оборони України заявив, що операції Росії навколо Києва зазнали невдачі, і тепер російська армія не може повалити український уряд. За його словами, війна Путіна тепер зосереджена на півдні та сході країни.

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