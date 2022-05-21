РФ може брехати про кількість евакуйованих військових із "Азовсталі" – ISW

Російські окупанти приховують кількість евакуйованих з "Азовсталі". Фото: колаж "Сьогодні"

Росія може завищувати кількість українських військових, яких евакуювали з "Азовсталі" у Маріуполі. Офіційні джерела можуть приховувати справжнє число евакуйованих. Це пов'язано з різними причинами.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Реклама

"Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що з початку евакуації "Азовсталь" залишили майже 2000 українських військових, тоді як Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що він зареєстрував лише сотні українських військовополонених", – йдеться у звіті.

Невідповідність може бути результатом затримок із реєстрацією або звітністю Міжнародного комітету Червоного Хреста. Але водночас офіційні російські джерела можуть приховувати справжню кількість евакуйованих військових з різних причин.

Так, росіяни можуть заявити, що вони захопили більше українських військових, ніж є насправді, щоб максимізувати кількість російських полонених, яких можна обміняти.

Також керівництво РФ може спробувати уникнути осуду, визнавши, що його сили було блоковано у багатомісячній облозі сотнями, а не тисячами українських військовослужбовців.

Реклама

Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України дало наказ зберегти особовий склад оборонців. Вночі проти 17 травня понад 250 військових з гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

До медичного закладу у Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доставлено до Оленівки. Обидва населені пункти на окупованій території.

Раніше ми писали: