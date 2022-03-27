РФ дає нові обіцянки своїм солдатам, щоб вони не втекли з України – СБУ

СБУ перехопила телефонну розмову окупанта / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії спочатку обіцяли окупантам 3-денний переможний марш. Згодом тримали своїх вояків обіцянками ротації. Одним говорили, що заберуть додому 19 березня, іншим – 25, але так цього і не зробили. Деякі солдати РФ у розмовах із своїми близькими говорять, що більше не можуть бути на території України.

Про це свідчить наступна порція телефонних розмов окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

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"Однак реальної можливості провести ротацію так і не знайшли, а для тих, хто під натиском українських захисників поступово втрачає надію, придумали нову дату – кінець місяця", – йдеться у повідомленні СБУ.

Розмова окупанта з дружиною

Ось що один із загарбників розповідає своїй дружині в РФ: "…Паніка якась. Не можу більше. Я тут нах*й нікому не потрібен".

Він намагається донести, що подальше перебування на війні для нього є просто нестерпним.

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"Щоразу я прокидаюся з такою радістю, що я прокинувся. У Сирії такого не було. Ти розумієш? У Сирії… моментів таких навіть не було", – сказав солдат.

Озвучено загальні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.03 орієнтовно становлять:

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особового складу – близько 16 600 чоловік;

танків – 582;

бойових броньованих машин – 1664;

артилерійських систем – 294;

РСЗВ – 93;

засобів ППО – 52;

гелікоптерів – 127;

автомобільної техніки – 1144 од.;

кораблів/катерів – 7;

цистерн із ПММ – 73;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56;

спеціальної техніки – 21;

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

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