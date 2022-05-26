РФ благатиме про перемир'я! Експерт розповів про тактику ЗСУ

Експерт розповів про тактику ЗСУ у війні з окупантами / Фото: Колаж: Сьогодні

Восени Росія може попросити про перемир'я у війні проти України, оскільки ЗСУ використовують тактику "перемелювання" армії окупантів. Проте затишшя буде тимчасовим.

Такий прогноз озвучив військово-політичний експерт Петро Черник в ефірі проєкту "Україна разом" на Youtube-каналі "Україна 24".

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"На сьогоднішній день тактика, яку обрало наше військово-політичне керівництво і командування, на мій погляд, є коректною. Це тактика малих кроків або так зване щоденне перемелювання їхнього військово-технічного потенціалу... Говорячи простою мовою – треба кожен день якомога більше знищувати танків, артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації і особового складу. Саме тут лежить наша перемога", – пояснив Черник.

Водночас, експерт попередив, що шлях до перемоги буде довгим:

"Це вогневе протиборство, на жаль, набуває затяжних ознак. Треба готуватися до довготривалої виснажливої війни. Істина вкрай проста – або ми їх, або вони нас. Середньої лінії домовленості не буде".

За його прогнозом, нинішня фаза війни триватиме щонайменше до до осені.

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"Я не маю оптимізму, що після цієї фази ми повністю виб'ємо ворога з наших легітимних кордонів з Кримом включно... Можливе притихання цієї фази десь на осінь, там скоріше за все противник, точно не ми, буде прохати про якесь перемир'я. Потім можливе перегрупування наших сил і наступна фаза цього протиборства", – вважає він.

Жданов розповів, чи реальний другий наступ РФ на Київ

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти не зможуть захопити Київ, а ймовірність другої спроби наступу на столицю є низькою.

"Ймовірність нової атаки на Київ фактично дорівнює нулю. У Росії просто немає сил і засобів для другої спроби. Та й кордон зараз укріплений, прорвати його буде вкрай складно", – заявив Жданов.

За словами експерта, Росія вдає, що стягує війська до Чернігова, щоб розтягнути зусилля Збройних сил України на більшу відстань і послабити їх на сході.

У Генштабі озвучили втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 26 травня орієнтовно становлять:

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особового складу – близько 29600 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1315 (+10) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) одиниць,

артилерійських систем – 617 (+11) одиниць,

РСЗВ – 201 (+0) одиниця,

засобів ППО – 93 (+0) одиниці,

літаків – 206 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 170 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11) одиниці,

крилаті ракети – 114 (+2) одиниць,

кораблів / катерів – 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2225 (+8) одиниць,

спеціальної техніки – 47 (+3) одиниць.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.