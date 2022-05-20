Розвідка США повідомила, коли чекати на повалення Путіна

20 років Путін готував ґрунт, щоб вести війну без наслідків для себе всередині країни / Колаж "Сьогодні"

У розвідці США вважають, що ніхто в Росії не здатний змусити міжнародного злочинця Володимира Путіна припинити війну в Україні та сісти за стіл переговорів. Також поки що немає передумов для того, щоб очікувати швидкого повалення кремлівського диктатора.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на три джерела, які знайомі з висновками американської та європейської розвідслужб.

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Путін без гальм

Представники американської розвідки не бачать підстав вважати, що будь-яка зміна в російській громадській думці проти війни Кремля в Україні навіть різка вплине на те, щоб переконати Путіна припинити конфлікт. Розвідники також мають сумніви, що війна, яка стала справжньою катастрофою для російських збройних сил, може призвести до усунення Путіна від влади. Принаймні цього не бачать у короткостроковій перспективі.

На думку аналітиків, Путін зміцнив свій контроль над Росією за більш як 20 років перебування при владі. Тому складно повірити, щоб цей контроль дав збій.

Сам собі військовий штаб

Джерела також повідомляють, що господар Кремля самостійно керує військовими операціями в Україні та жодних порад не сприймає.

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"Путін бере участь у повсякденному управлінні конфліктом, згідно з трьома джерелами, знайомими з американською та європейською розвідкою. Путін бере безпосередню участь у прийнятті рішень, які б у більшості західних армій входили в обов'язки нижчих чинів офіцерів", – йдеться у публікації.

"Очевидно, що він сам ухвалює рішення. Схоже, він не надто покладається навіть на експертів в уряді чи кабінеті міністрів", – цитує CNN високопоставленого представника НАТО.

Про Путіна