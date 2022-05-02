Розвідка розповіла, для чого окупанти вивозять українців до Росії

Окупанти вивозять українців до Росії / Колаж "Сьогодні"

Окупанти вивозять українців у Росію, щоб змінити соціально-демографічну картину у регіонах України РФ чинить так само, як колись чинив Радянський Союз.

Про це заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов, пише НВ.

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"Дивіться, будь ласка, в історію, вони так чинили завжди. Радянський Союз чинив так на всіх територіях, і Росія продовжує цю ганебну практику. Для чого це робиться? Перше це заміщення корінного населення на російське для того, щоб змінити соціально-демографічну картину в регіоні. По-друге, це переселення", – каже Буданов.

За словами начальника ГУР МО, українців відправляють у депресивні райони РФ, а також туди, де знаходяться малоосвічені та непрофесійні люди.

"Ви якщо подивіться, куди їм пропонують їхати – це виключно депресивні регіони, в яких основний контингент – малоосвічені непрофесійні люди. Порівняно з ними населення Маріуполя – це генії та Нобелівські лауреати. Вони таким чином отримують кваліфіковану і дуже низько оплачувану люди будуть перебувати майже в рабських умовах – робочу силу, тут чисто прагматичний підхід", – додав Буданов.

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