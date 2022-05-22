Росія перекинула під Сєверодонецьк своїх єдиних "Термінаторів" – розвідка Британії

Росія відправила БМПТ "Термінатор" на війну в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Єдина російська рота бойових машин підтримки танків БМПТ "Термінатор", швидше за все, перекинута на Донбас. Їх задіють на сєвєродонецькому напрямку. Проте не очікується, що це кардинально змінить перебіг війни.

Про це заявила розвідка Міноборони Великої Британії у Twitter.

Реклама

У розвідці вважають, що присутність "Термінаторів" свідчить про те, що до атак на Донбасі причетне Центральне угруповання військ (ЦГВ), яке є єдиним формуванням, яке виставило цю машину. ЦГВ раніше зазнала великих втрат, не зумівши прорватися на схід від Києва на першому етапі вторгнення.

У Міноборони Британії нагадали, що Росія розробила "Термінатор" після того, як усвідомила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, які використовувалися під час афганської та чеченської воєн.

"Район Сєвєродонецька залишається одним з найближчих тактичних пріоритетів Росії. Проте за наявності максимум десяти "Термінаторів" вони навряд чи вплинуть на кампанію", – додали у розвідці.

Реклама

Що відомо про БМПТ "Термінатор"

Бойова машина підтримки танків "Термінатор" – це один з останніх зразків російської бронетехніки.

Який вигляд має БМПТ "Термінатор". Фото: Міноборони РФ

Реклама

У РФ раніше заявляли, що багатоцільова високозахищена бойова гусенична машина вогневої підтримки має потужне озброєння, сучасні прилади управління вогнем та високу маневреність. "Термінатор" здатний вражати легкоброньовані цілі, танки і БМП, спільно з військовою ППО вести боротьбу з вертольотами і малошвидкісними літаками супротивника, що низько летять.

Як і абсолютна більшість "нової" зброї РФ, "Термінатор" – розробка часів СРСР, яку почали ще в 1980-х роках.

Проте лише у 2018 році "Термінатор" потрапив на дослідно-бойову експлуатацію до армії РФ. Є достовірні дані тільки про виготовленя десятка машин для одного з танкових батальйонів 90 танкової дивізії РФ з Чебаркуля Челябінської області.

Читайте також: