Розвідники Британії дізналися, що зараз відбувається на острові Зміїний

На острові продовжуються бої / Колаж "Сьогодні"
Тривають бої на острові Зміїний, де Росія намагається посилити свій слабко захищений гарнізон. Україна вразила російську систему ППО та кораблі постачання за допомогою безпілотників Bayraktar. Російські судна мають мінімальний захист після втрати ракетного крейсера "Москва" Однак ситуація може змінитися, якщо РФ зміцнить свої позиції за допомогою крилатих ракет, ППО та берегової охорони.
Про це повідомляє британська розвідка. Ttlegram-канал "Сьогодні" .
"Якщо РФ зміцнить свої позиції на острові за допомогою стратегічних крилатих ракет, ППО та берегової оборони, вона зможе домінувати у північно-західній частині Чорного моря" , – йдеться у повідомленні.
Передісторія
- 13 квітня флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який брав участь в атаці на острів Зміїний у лютому 2022 року і став інтернет-мемом про "російський корабель", був підбитий двома ракетами "Нептун" Збройних Сил України.
- Відомо, що у російський корабель потрапили дві крилаті ракети "Нептун". В результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. За заявою Росії, весь екіпаж було евакуйовано.
- Оперативне командування "Південь" повідомило, що флагман Чорноморського флоту Росії отримав суттєві пошкодження і внаслідок цього виникла пожежа, корабель перекинувся .
- Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його шефу доповіли про пожежу на ракетному крейсері "Москва", але як він відреагував на цю новину розповідати відмовився. Але всі пам'ятають його крилату фразу про катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 році. Тоді Путін на запитання, що ж із АПЛ, простенько відповів: "Вона потонула".