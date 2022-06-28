Зруйновано будівлю: куди влучила друга ракета у Кременчуці

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Одна з двох ракет, які 27 червня російська армія випустила по Кременчуку у Полтавській області, впала на території Кременчуцького заводу дорожніх машин. Про це повідомив голова наглядової ради установи Микола Данилейко, повідомляє "Суспільне".

Через влучення російської ракети частково зруйновано інфраструктуру заводу "Кредмаш". Це приватна установа. Серед працівників поранених немає, розповів голова.

Реклама

Розбито одну будівлю, а на території заводу залишилася вирва від вибуху. Микола Данилейко Громадському повідомив, що з 1989 року завод не випускав військової техніки та запчастин.



Фото: Суспільне Полтава



Фото: Суспільне Полтава

Реклама

Що відомо про завод

"Кременчуцький завод дорожніх машин ("Кредмаш")" — це виробник асфальтозмішувальних установок та запчастин. Виробництво було запущено у 1949 році, за цей час випустили понад 21 тисячу змішувачів асфальтобетону.

Установу заснували у 1870 році, тоді вона займалася виробництвом сільськогосподарських машин – кінних приводів, молотарок, соломорізок та запасних частин до них.

Обстріл у Кременчуці стався 27 червня. Одна з російських ракет влучила у торговельний центр, де було до 1000 осіб. Число жертв ракетного удару становило 18 осіб. Є 59 постраждалих. 25 людей госпіталізували, з них одна людина померла у лікарні.