Розстрілювали з танків – у Мережі показали, яка Бородянка після російських окупантів (відео)

Бородянку розстрілювали з танків. Фото: колаж "Сьогодні"

У звільненій від російських окупантів Бородянці на Київщині більшість будівель зруйновано. Відео опублікував Telegram-канал "Киев Сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель".

На ролику видно, що раніше квітуче українське селище перетворилося на руїни.

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"Такий вигляд має тепер Бородянка на Київщині – окупанти розбили мирне місто", – йдеться у підписі до відео.

Автор відео їде в автомобілі та знімає розбиті російськими снарядами будинки мирних жителів.

"У лоб розстрілювали з танків", – коментує чоловік.

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Раніше в Мережі опублікували відео, на якому показали наслідки обстрілів у Бородянці на Київщині. Як повідомляв сайт "Сьогодні", через російських окупантів загинуло троє людей.

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Також ми інформували, що, за словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, звірства окупантів у Бородянці можуть бути ще гірші, ніж у Бучі.