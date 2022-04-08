Поранених на Краматорському вокзалі везуть до лікарень сусідніх областей

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Поранених під час обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську збираються евакуювати в інші області. Про це повідомив на брифінгу голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Поранені розподілені, я не говоритиму локації, але карети швидкої допомоги доставляють постраждалих до лікарень. Частину поранених буде відправлено до інших областей, залежно від стану постраждалих", — сказав він.
За його словами, поки що постраждалих розподілили по обласних лікарнях. Наразі поранення отримали 83 особи, 39 людей загинули.
Також для надання допомоги пораненим та проведення операцій будуть задіяні медзаклади сусідніх регіонів.
Обстріл Краматорська 8 квітня
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Внаслідок обстрілів понад 30 людей загинули та понад 100 поранених.
- Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють у мирному населенні.
- Станцію Краматорськ на Донеччині закрили для евакуації та прийому поїздів. Але евакуаційні рейси 8 квітня вирушать із Слов'янська.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що повторюється історія, як із малайзійським Боїнгом:"Щойно моральні ублюдки пустили ракету по Краматорську, почали розносити, що "працюємо по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати".