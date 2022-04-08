Поранених на Краматорському вокзалі везуть до лікарень сусідніх областей

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Поранених під час обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську збираються евакуювати в інші області. Про це повідомив на брифінгу голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Поранені розподілені, я не говоритиму локації, але карети швидкої допомоги доставляють постраждалих до лікарень. Частину поранених буде відправлено до інших областей, залежно від стану постраждалих", — сказав він.

За його словами, поки що постраждалих розподілили по обласних лікарнях. Наразі поранення отримали 83 особи, 39 людей загинули.

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Також для надання допомоги пораненим та проведення операцій будуть задіяні медзаклади сусідніх регіонів.

Обстріл Краматорська 8 квітня