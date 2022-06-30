Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: СБУ з'ясувала, як і навіщо РФ це зробила

Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці / Фото: Колаж: Сьогодні

Встановлено обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці. Служба безпеки України збирає численні докази, що підтверджують – окупанти свідомо вчинили воєнний злочин. Про це заявив голова СБУ Іван Баканов.

Зокрема відомо, що запуск ракет "Х-22" здійснено з бомбардувальників "Ту-22М3", які злетіли з аеродрому "Шайковка" у Калузькій області Росії. Самі ракети випустили у повітряному просторі Курської області.

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На відео з моментом удару чітко видно, що окупанти влучили саме у ТЦ, де перебувало багато відвідувачів. Можна порівняти також супутникові знімки міста до та після обстрілу. Тобто всі вигадки російських пропагандистів спростовуються фактами.

Щодо обстрілу заводу "Кредмаш", то жодних складів з військовою технікою там не було: він виробляв асфальтозмішувальні установки.

"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються", – додав Іван Баканов.

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Ракетний удар по Кременчуку

У понеділок, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Згодом мер повідомив, що удар припав у дуже людне місце, яке на 100% не має стосунку до воєнних дій. Є загиблі та поранені. Пізніше стало відомо, що йдеться про ТЦ "Амстор".

Число жертв ракетного удару за ніч зросла до 18. Як повідомляє пресслужба ДСНС, через атаку є 59 постраждалих. 25 людей госпіталізували, з них одна людина померла у лікарні.

На ранок 28 червня пошуково-рятувальні роботи продовжувалися, розбирали пошкоджені будівельні конструкції за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

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Раніше ми писали, що працівник ТЦ у Кременчуці пояснив, як дивом вижив після ракетного удару.