Ракетний удар по Миргороду: війська Росії пошкодили аеропорт

Окупанти обстріляли місто о 16:50 / Колаж "Сьгодні"
Російські військові обстріляли МиргородПолтавській області сьогодні, 2 квітня. Через ракетний удар пошкоджено аеропорт і спалахнув склад пально-мастильних матеріалів. Число постраждалих ще невідоме.
Про це повідомляє голова ОДА Дмитро Лунін.
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Обстріл стався о 16.50. Через удар були пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому, а також сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.
Завдяки ППО Збройних сил України вдалося знищити кілька російських крилатих ракет.
"На уражених об'єктах працюють особовий склад частини та рятувальні служби, що ліквідують наслідки обстрілів та пожеж, а також представники Національної поліції", – йдеться у повідомленні.
Число постраждалих встановлюється.
Окупанти обстріляли житлові будинки у Полтавській області
Російські військові завдали ракетних удари по Полтавській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурний об'єкт та житлові будинки.
"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних об'єктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних об'єктах та житлових будинках", – написав Дмитро Лунін.
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