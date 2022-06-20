Ракетний удар по Дніпропетровській області: кількість жертв зросла

Рятувальнки знайшли третього загиблого після ракетного удару. / Фото: Колаж: Сьогодні

Кількість жертв унаслідок ракетного удару у Новомосковському районі Дніпропетровської області зросла. Рятувальники знайшли тіло третього загиблого.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Він зазначив, що вже другу добу рятувальники ліквідують пожежу на нафтобазі.

"Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого. Вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я. Працюють уже понад 42 години", – написав Резніченко.

Як відомо, 18 червня вдарила трьома ракетами по нафтобазі. Вибухнули та загорілися резервуари з мазутом та пальним.

Раніше в ДСНС повідомляли, що остраждало 14 людей. Зокрема, загинуло 2 чоловіків – працівник підприємства та рятувальник, 8 – опинилися у лікарні, 4 – лікуються вдома.

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Удари по нафтопереробному заводу у Кременчуці

Вранці 18 червня ворог випустив від 8 ракет по Кременчуку. 6 російських ракет вдарили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, і 2 ракети – по ТЕЦ.

"На щастя, постраждалих немає. Ворог атакує ці об'єкти не вперше. На місці працюють рятувальники. НПЗ і ТЕЦ за годину повномасштабної війни зазнали найбільших атак та руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини", – повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

Раніше ми писали, "визволителі" вдарили ракетами по Миколаєву, внаслідок чого постраждали мирні жителі.

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Нагадаємо, 20 червня на Одещині прогримів сильний вибух. Одразу ж після цього було оголошено повітряну тривогу.