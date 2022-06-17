Ракетні удари по Лисичанську та Миколаєву: головне про атаки РФ за ніч

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста та села . У ніч на 17 червня під ворожий вогонь потрапили Дніпропетровщина та Миколаїв. Сайт "Сегодня" зібрав усе, що відомо про обстріл.

Дніпропетровщина

Ворожа армія з артилерії обстріляла Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВВ Валентин Резніченко.

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"Пізно увечері ворог обстріляв із артилерії Зеленодольську громаду. Потрапив по селу Велика Костромка. На щастя, ніхто не постраждав", — написав він.

Донбас

Крім того, росіяни завдали ударів по Лисичанську та Сєв'родонецьку. Внаслідок обстрілів загинули шестеро людей, повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Зменшується кількість вцілілих будинків, об'єктів інфраструктури, площа вільної від загарбників території, проте ворог лише посилює вогневий вплив, вбиваючи мирних людей. Так, ракетний авіаудар по будинку культури, де ховалися жителі Лисичанська, вже забрав три життя. Семеро людей госпіталізовано з різними травмами. Ще однієї авіаатаки знищено будівлю профілакторію, де, ймовірно, також знаходилися люди. Від обстрілів на вулиці загинув місцевий житель.

Минулої доби окупанти також застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Устинівки, Лоскутівки, Метьолкіно, Боровського, Миколаївки та Новоіванівки, а також завдали авіаудари по Лоскутівці та Устинівці.

Тривають бойові дії у Сєвєродонецьку. Українськими військовими відбито ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте — ворог відійшов.

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Миколаїв

Російські окупанти вранці вдарили ракетами по Миколаєву, внаслідок чого постраждали мирні жителі, одна людина загинула. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, внаслідок ракетного удару загинула 1 особа, 6 поранені, у тому числі 1 дитина. Пошкоджено 4 багатоповерхові будинки та один об'єкт інфраструктури.

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