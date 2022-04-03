Робота української системи ППО є серйозною проблемою для Росії – британська розвідка

Повний контроль над повітрям був одним із основних завдань російської армії в Україні. Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на всі зусилля РФ, українські сили ППО, як і раніше, створюють серйозну проблему для російських повітряних та ракетних операцій. В результаті російські літаки, як і раніше, уразливі для систем ППО малої та середньої дальності.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великобританії.

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За інформацією британської розвідки, останній тиждень спостерігалася концентрація дій російської авіації у напрямку південного сходу України. Нездатність Росії виявити та знищити системи ППО серйозно підірвала її зусилля щодо встановлення широкого контролю за повітрям.

Це, у свою чергу, суттєво вплинуло на її здатність підтримувати наступ своїх сухопутних військ на низці фронтів. Повний контроль над повітрям був одним із основних завдань російської армії в Україні.

Україні потрібні літаки та ППО

Україна потребує у системах протиповітряної оборони , тому що Росія продовжує ракетними ударами знищувати міста та села. Від постійних бомбардувань гинуть та страждають громадянські люди. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті. La Repubblica .

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"Найбільші наші втрати сьогодні – це люди. Звичайні громадянські люди, які гинуть і страждають від постійних бомбардувань, авіа- та ракетних ударів в українських містах та селах" , – сказав Зеленський.

Він зазначив, що з перших днів війни українці зверталися до НАТО із проханням закрити небо від бомб та ворожих літаків.

"Цього не сталося, на превеликий жаль. Але тоді дайте нам зброю, яка зможе допомогти нам самим захистити своє небо. Дайте нам літаки, ППО", – сказав Зеленський.

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