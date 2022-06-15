Путіну довелося збавити обороти щодо захоплення України — Reuters

Путін не зможе захопити Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін мріє захопити більшу частину України, а, можливо, й всю країну. Однак йому довелося збавити обороти.

Про це пише Reuters.

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Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал заявив, що Путін все ще сподівається захопити Україну.

"Я все ще вважаю, що він (Путін – ред.) має плани на значну частину України, якщо не на всю країну. Однак, не думаю, що він може досягти цих цілей", — сказав Кал.

Окупанти не здатні досягти значного прогресу у війні з Україною.

"Вони (окупанти – ред.) можуть місцями досягти тактичних успіхів. Українці тримають позиції. Я не думаю, що росіяни здатні досягти цих грандіозних цілей", — йдеться у повідомленні.

Єдиний спосіб зупинити Путіна

Президента Російської Федерації Володимира Путіна може зупинити тільки жорстка відсіч на полі бою. Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович під час ефіру на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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"Єдиний спосіб зупинити Путіна – набити йому морду на полі бою. Відпинати так, щоб він не міг піднятися. Захід цього не розуміє. Це те, на що вказувала (глава МЗС Великобританії, — ред.) Елізабет Трасс. Вона сказала: "Ми зробили помилку, повіривши, що геоекономіка змінить геополітику". Але вони продовжують робити цю помилку", — наголосив Арестович.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, про яку поразку Заходу мріє Путін. Також ми писали, чи піде Путін у новий наступ на Київ.