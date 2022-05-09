Путін розчарував росіян промовою на 9 травня — Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк низько оцінив виступ Путіна 9 травня, назвавши його промову буквально недоречною. Промова російського лідера була "сірим" і банальним набором слів, який не надихає людей.

Про це він розповів телеведучому Андрій Булгарову в ефірі загальнонаціонального марафону на YouTube-каналі Україна 24.

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"Промова Путіна – сіра й блякла, якщо так можна сказати. У ній він пробує довести, чому він напав на Україну, адже вона займала 90% всієї промови. Новий перл на виправдання війни звучить десь так: "запобіжний опір агресії", тобто агресії ще немає, а війна вже є", – сказав Подоляк.

Він підкреслив, що в Росії створюють нові наративи для тих, хто живе в парадигмі антиутопіста Джорджа Орвелла.

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"Тому й промова була пуста. У ній не було сенсу чи потреби, Путін видавався дивним", – сказав Подоляк.

На його думку, Росія програє все що можна – у військовому, фінансовому та історичному сенсах. Росія точно йде до поразки – це питання часу. На превеликий жаль, це ще й питання кількості наших жертв, які нам доведеться заплатити за свободу.

"Сьогоднішній день – 9 травня, дуже трагедійний. 75 днів війни, притому що в Кремлі думали, що за три дні поставлять на коліна таку країну, як Україна. Натомість відбувається все більше трагедій, про які Росія вже говорить", – сказав Подоляк.

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Він нагадав, що на початку так званої спецоперації в РФ говорили, що "немає втрат, розбитої техніки та вбитих солдатів".

"Але все це є, і сьогодні про це вже відверто говорять. На рівні родин вже постають питання до військово-політичного керівництва, далі вони будуть тільки наростати", – сказав Подоляк.

Радник глави ОП наголосив, Україна доведе до кінця свою місію – денацифікацію Російської Федерації.

"Всі негаразди Росії пов’язані з Україною. Україна є символом закінчення епохи понтів РФ, з якими вони (росіяни. – Ред.) жили протягом останніх 20 років, протягом всієї каденції пана Путіна та його маріонеткового президента пана Медвєдєва, який сьогодні поводиться занадто інформаційно активно", – сказав Подоляк.