Путін вимагає список генералів, які виступають проти війни з Україною – Жданов

Олег Жданов заявив, що Путін хоче знати імена генералів, які виступають проти війни в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські генерали написали листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням припинити війну в Україні. У відповідь він сказав, що "військова операція" продовжиться і попросив список цих генералів.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов телеведучому Євгену Кисельову в ефірі проекту FREEДОМ на Youtube-каналі "Україна 24".

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Жданов повідомив, що генерали передали листа Путіну через секретаря Радбезу РФ Миколу Патрушева.

"З приводу офіцерів Генерального штабу. Вони таки начебто достукалися і намагалися через Патрушева передати свій лист Путіну про те, що треба зберегти армію. Хоча б її боєздатну частину. На що Путін сказав – у нас все під контролем, продовжуємо "операцію" і зажадав список цих генералів. Я так розумію, тепер проти них буде вжито якихось репресивних заходів, щоб придушити будь-які хвилювання серед підлеглих", – сказав Жданов.

Він також додав, що на підтвердження цієї теорії свідчить те, що управління "операцією" передали на Південний військовий округ.

"Хоча в Росії немає жодного офіційного повідомлення про те, що Дворнікова призначено командувачем "спеціальної військової операції" в Україні. Це ще раз підтверджує думку про те, що Генеральний штаб настільки сьогодні розбалансований як орган військового управління, для цього, щоб не завалити взагалі" всю "операцію", її передали на Південний військовий округ, а в Генштабі йде "полювання на відьом", – зазначив Жданов.

Путіна просять зберегти хоча б частину військ

Жданов заявив, що згідно з інсайдерською інформацією, у генеральному штабі назріває думка, що треба відмовитися від наступальної операції для того, щоб зберегти хоча б частину сухопутних військ у боєздатності для вирішення інших завдань та інших викликів, що стоять перед РФ.

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"У них, припустимо, назріває до кінця квітня Ферганська долина. Якщо це правда, що таліби чекають, коли висохне перевал і можна буде через нього йти, а 201-ї бази з Таджикистану немає, вона сьогодні воює на території України у повному складі, то вони можуть сміливо заходити у Ферганську долину та починати свій наступ у напрямку Казахстану", – пояснив військовий експерт.

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