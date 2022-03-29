Путін після переговорів у Туреччині вже готовий зустрітися із Зеленським – Мединський назвав умову

Керівник делегації РФ висунув пропозицію / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівник російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала, щоб зустріч Путіна та Зеленського пройшла одночасно з парафуванням мирного договору главами МЗС.

Про це повідомляє російське видання "РІА Новини".

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Також Мединський заявив, що Росія зробила два кроки щодо деескалації війни в Україні. Зокрема, міністерство оборони Росії знизило бойову активність на Київському та Чернігівському напрямках.

Окремо керівник росделегації зазначив, що Росія розгляне пропозиції української делегації, про них буде повідомлено Путіну.

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Переговори Україна – Росія

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав головні вимоги до РФ на переговорах у Туреччині:

Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.

Наразі щодо жодного пункту сторони не домовилися.

Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.

Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів і пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко додав, що Україна наполягатиме на міжнародних гарантіях безпеки.