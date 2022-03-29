Путін після переговорів у Туреччині вже готовий зустрітися із Зеленським – Мединський назвав умову

Керівник делегації РФ висунув пропозицію / Фото: Колаж: Сьогодні
Керівник російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала, щоб зустріч Путіна та Зеленського пройшла одночасно з парафуванням мирного договору главами МЗС.
Про це повідомляє російське видання "РІА Новини".
Також Мединський заявив, що Росія зробила два кроки щодо деескалації війни в Україні. Зокрема, міністерство оборони Росії знизило бойову активність на Київському та Чернігівському напрямках.
Окремо керівник росделегації зазначив, що Росія розгляне пропозиції української делегації, про них буде повідомлено Путіну.
Переговори Україна – Росія
Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав головні вимоги до РФ на переговорах у Туреччині:
- Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.
- Наразі щодо жодного пункту сторони не домовилися.
- Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.
- Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів і пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.
Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко додав, що Україна наполягатиме на міжнародних гарантіях безпеки.