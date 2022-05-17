Путін планує операції на Донбасі на рівні полковника чи бригадного генерала — The Guardian

Путін взяв все під свій контроль/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін став настільки особисто залучений до війни в Україні, що, згідно з західними військовими джерелами, приймає оперативні та тактичні рішення на рівні полковника чи бригадного генерала.

Про це повідомляє Telegram-каналі "Сьогодні" з посиланням на видання The Guardian.

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Президент Росії допомагає керувати пересуванням військ на Донбасі.

Джерела стверджують, що Путін, як і раніше, тісно співпрацює з начальником Генштабу ЗСУ РФ Валерієм Герасимовим, попри заяви, що звучали в Україні, про те, що той був усунений.

"Ми вважаємо, що Путін і Герасимов беруть участь у прийнятті тактичних рішень на рівні, на який ми зазвичай очікуємо від полковника чи бригадного генерала", — повідомляє військове джерело.

"Жодних додаткових подробиць, що підтверджують цю заяву, надано не було, хоча передбачалося, що оцінка тісної особистої залученості Путіна ґрунтувалася на отриманих розвідданих", — пише The Guardian.

Видання нагадує, що російським військам поки що не вдалося досягти прориву на Донбасі, де вони вже місяць ведуть наступ.

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В ОДКБ дали відповідь на хотілки Путіна кинути нові війська в Україну

Країни Організації Договору колективної безпеки на саміті в Москві не обговорювали свою можливу участь у війні Росії проти України. Про це 16 травня розповів журналістам генеральний секретар ОДКБ, білоруський генерал Станіслав Зась, повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

"Питання про залучення ОДКБ до "спецоперації в Україні" на саміті організації в Москві не ставилося і не обговорювалося", – заявив Зась.

Зазначимо, що 16 травня у Москві пройшов саміт ОДКБ, у якому взяли участь президенти РФ, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, прем'єр-міністр Вірменії та самопроголошений президент Білорусі.

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