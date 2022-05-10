Путін не зміг перемогти Україну до 9 травня через серйозну помилку – британська розвідка

Путін припустився помилки при плануванні війни в Україні, зазначили в британській розвідці / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін на параді у Москві 9 травня не зміг оголосити про велику перемогу в Україні, оскільки армія РФ серйозно недооцінила супротивника.

Про це йдеться у повідомленні в Twitter Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

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"Недооцінка Росією опору України та планування за "найкращим сценарієм" призвели до очевидних оперативних помилок, не дозволивши президенту Путіну оголосити про значний військовий успіх в Україні на параді на честь Дня перемоги 9 травня", – наголошується в повідомленні.

У британській розвідці вважають, що план вторгнення Росії "був заснований на помилковому припущенні, що вона зустріне обмежений опір і зможе швидко оточити та обійти населені пункти".

"Це припущення спонукало армію Росії спробувати застосувати у початковій фазі операції підхід, призначений для досягнення швидкої перемоги з мінімальними витратами. Цей прорахунок призвів до непомірних втрат та подальшого послаблення оперативної уваги Росії", – йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

Путін 9 травня не оголосив мобілізацію та війну Україні

Президент Росії Володимир Путін 9 травня виступив із промовою у Москві на параді з нагоди Дня перемоги. Головною темою виступу стала так звана "спецоперація", проте, всупереч очікуванням, Путін у своїй промові не оголосив мобілізацію та офіційну війну Україні.

Путін зокрема заявив, що вторгнення в Україну було вимушеним, оскільки Київ нібито вів підготовку "до чергової каральної операції на Донбасі, до вторгнення на наші історичні землі, включаючи Крим".

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