Путін не готовий йти на компроміс у переговорах з Україною — Reuters

Путін не хоче забирати війська з території України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Російської Федерації Володимир Путін поки що, нібито, не готовий йти на компроміс у мирних переговорах з Україною. Високопосадовець США не знає наскільки далеко доведеться зайти нашій країні, аби переконати окупанта припинити війну.

Про це пише Reurtes.

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"Все, що я бачив, говорить про те, що він не бажає йти на компроміс зараз", — заявив високопосадовець Держдепартаменту США.

За його словами, він не може сказати, наскільки далеко доведеться зайти Україні обмежуючи свій суверенітет й рішення, аби Путін припинив війну на території нашої країни.

РФ стягує війська

Росія продовжує перегруповувати війська та накопичувати застарілу техніку. Нині в Курській області, яка розташована поблизу кордону України, налічується більше техніки, ніж було 24 лютого. Про це повідомив речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

За його словами, на території Курської області фіксується величезне скупчення нової техніки, яку забрали зі складів.

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