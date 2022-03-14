Путін злякався бабусь та велосипедів! Топ-5 ганебних затримань у РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Іваново (Іванівська область, Центральна Росія) чоловіка затримали за одиночний пікет. Він стояв на вулиці з аркушем паперу, на якому не було жодного тексту, а лише зображені зірочки. Правоохоронці склали на нього протокол за статтею про дискредитацію російських військових (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

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На мітингу у Москві поліція затримала велосипед.

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У Нижньому Новгороді дівчину затримали через чистий аркуш паперу. Російські правоохоронці підхопили з двох боків і забрали. Причини затримання поліцейські не пояснили.





У Москві на антивоєнному протесті бабусю, яка стояла із плакатом проти ядерної зброї, затримав ОМОН, а потім кинув у автозак.

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Також силовики спершу затримали дівчину, коли та дістала невеликий аркуш із написом "Два слова", а потім забрали перехожу, яка спробувала розповісти, що підтримує дії Росії.

Також ми писали про те, що в одному із сіл Вінницької області пенсіонерка, яка допомагає українським військовим, записала відеозвернення з гранатометом, у якому послала нах*й президента Росії Володимира Путіна.

19-й день війни в Україні

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