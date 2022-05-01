Путін хоче оголосити символічну "перемогу" над Україною до 9 травня. Що пишуть західні ЗМІ

Путіну потрібна символічна "перемога" над Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін хоче 9 травня оголосити символічну перемогу над Україною, а Захід готується допомогти Києву зброєю і новими санкціями.

Сайт "Сьогодні" підготував огляд західних мас-медіа.

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Bloomberg пише, що ЄС запропонує поступово відмовитися від російської нафти до кінця року. До пропозицій також входить відключення SWIFT для більшої кількості російських банків. Заходи обговорять держави-члени у найближчий тиждень. Нафтового ембарго добиваються українські енергетичні компанії ДТЕК, "Нафтогаз", "Укренерго" через ініціативу #StopBloodyEnergy.

The New York Times пише, що Словаччина незабаром може передати Збройним силам України радянські винищувачі МіГ-29. Передавання авіації Україні стало можливим завдяки домовленостям з Польщею щодо передавання літаків F-16 для патрулювання повітряного простору Словаччини.

The Washington Post пише, що Європа посилено шукає альтернативу російській нафті, що може перекроїти енергетичну карту світу. Путін останніми днями накинувся на своїх ворогів на Заході, припинивши постачання газу до Болгарії та Польщі за відмову платити в рублях. Інші великі споживачі російського газу, включаючи Німеччину та Італію, намагалися запевнити своїх громадян, що вони шукають обхідні шляхи, якщо Путін розширить відключення, як він погрожував.

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The Wall Street Journal пише про паливну кризу в Україні. Українці страждають від дефіциту бензину після ударів Росії по паливній інфраструктурі. Українські чиновники планували подолати дефіцит пального за допомогою нових контрактів із Західною Європою.

CNN повідомляє, що Путін 9 травня може оголосити символічну "перемогу" над Україною – велику демонстрацію патріотичного екстазу, спрямовану на підтримку його зазомбованої, втомленої від санкцій аудиторії. Однак реальний стан речей в Україні для Путіна – радше нищівна поразка.