Путін до 2 травня збирається атакувати з Придністров'я – Селезньов

Росія зараз підвищує ставки. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія грає на підвищення ставок. Найближчий тиждень буде складним з точки зору терактів та диверсій. Так вважає військовий журналіст, екс-спікер Генштабу ЗСУ 2014-2017 років Владислав Селезньов.

Про це він сказав в ефірі проекту FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна 24".

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Селезньов переконаний, найближчий тиждень буде складним з точки зору терактів та диверсій. Росія діє за звичним сценарієм, намагаючись перекласти відповідальність і звинувати у скоєному Україну.

"Всі дії на території невизнаної частини Молдови акцентовані на тому, аби створити напруження, аби звинуватити в усіх смертних гріхах ЗСУ та намагатись атакувати на тих чи інших відтинках державний кордон між Молдовою та Україною. Думаю, росія саме тому наразі підвищує ставки", – сказав він.

Експерт нагадав, що ми знаходимось на порозі сакральної для путіна та кремлівського режиму дати – 2 травня. Це події 2014 року, підпал протестуючих в Одесі на Куликовому полі. Вочевидь, пропаганда спробує обіграти цю дату до річниці подій, створивши напругу на Півдні нашої країни.

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Як пояснив Селезньов, в цьому контексті мають місце й ракетні обстріли залізнодорожного об’єкту через Дністерський лиман недалеко від Затоки.

За його даними, є серйозні пошкодження цієї інфраструктури. Це, своєю чергою, суттєво ускладнює логістику української армії, якщо потрібно буде перекидати резерви в західну частину Одещини".

"Нам є щодо чого переживати, але ТрО, ЗСУ на молдавсько-українському кордоні можуть адекватно реагувати на виклики влади так званої Придністровської республіки. Згадайте Крим та ОРДЛО, один і той самий сценарій, ті самі методички. Нам лишається робити своє", – підсумував він.

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