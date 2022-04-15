Путін дав команду берегти техніку, а солдат не шкодувати – інсайд генерала ЗСУ

Путін демонструє радянський піхід до своєї армії / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент Росії Володимир Путін дав військовому командуванню наказ не шкодувати солдатів, але берегти техніку.
Про це в ексклюзивному проєкті "Україна разом" на каналі "Україна 24" розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.
За його словами, сьогодні "зусилля, яких намагається докладати військово-політичне керівництво Російської Федерації, результату поки що не досягають".
"Ані прихована мобілізація, ані призов недосвідчених військовослужбовців строкової служби, не допомагають. З технікою проблеми. На нараді, яку Путін приводив більше тижня тому з керівним складом силових структур було сказано, що солдатів на шкодувати. Це ще "жуковський підхід", який пройшов радянські часи і є в збройних силах РФ зараз. А відносно техніки – бути дуже обережними, зберігати, бо відновити фактично в ході війни неможливо", – повідомив Романенко.
Генерал розповів, що окупанти намагаються сформувати ударне угрупування протягом трьох тижнів, і поки що це не вдається.
"Треба готуватися до опору і знищення ще двох третин військового потенціалу від тієї навали, яка прийшла до нас 24 лютого. Третину ми вже знищили", – заявив він.
Озвучені втрати армії РФ з початку війни
За даними Генштабу України, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.04 орієнтовно становлять:
- особового складу – 20 000 осіб;
- танків – 756 од.;
- бойових броньованих машин – 1976 од.;
- артилерійських систем – 366 од.;
- РСЗВ – 122 од.;
- засобів ППО – 66 од.;
- літаків – 163 од.;
- вертольотів – 144 од.;
- автомобільної техніки – 1443 од.;
- кораблів/катерів – 8 од.;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135;
- спеціальної техніки – 25;
- пускових установок ВТРК/ТРК – 4.