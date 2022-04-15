Путін дав команду берегти техніку, а солдат не шкодувати – інсайд генерала ЗСУ

Путін демонструє радянський піхід до своєї армії / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін дав військовому командуванню наказ не шкодувати солдатів, але берегти техніку.

Про це в ексклюзивному проєкті "Україна разом" на каналі "Україна 24" розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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За його словами, сьогодні "зусилля, яких намагається докладати військово-політичне керівництво Російської Федерації, результату поки що не досягають".

"Ані прихована мобілізація, ані призов недосвідчених військовослужбовців строкової служби, не допомагають. З технікою проблеми. На нараді, яку Путін приводив більше тижня тому з керівним складом силових структур було сказано, що солдатів на шкодувати. Це ще "жуковський підхід", який пройшов радянські часи і є в збройних силах РФ зараз. А відносно техніки – бути дуже обережними, зберігати, бо відновити фактично в ході війни неможливо", – повідомив Романенко.

Генерал розповів, що окупанти намагаються сформувати ударне угрупування протягом трьох тижнів, і поки що це не вдається.

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"Треба готуватися до опору і знищення ще двох третин військового потенціалу від тієї навали, яка прийшла до нас 24 лютого. Третину ми вже знищили", – заявив він.

Озвучені втрати армії РФ з початку війни

За даними Генштабу України, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.04 орієнтовно становлять: