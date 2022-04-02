Провокує та розпалює конфлікти: Папа Римський у своїй промові згадав Путіна

Папа Римський уперше виступив із критикою Володимира Путіна. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 2 квітня, папа Римський Франциск був найближчим до того, що можна назвати неявною критикою президента Володимира Путіна за вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

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"Ми думали, що вторгнення в інші країни, жорстокі вуличні бої та ядерні загрози були похмурими спогадами про далеке минуле. Але черговий раз якийсь володар, який, на жаль, загруз у анахронічних заявах про націоналістичні інтереси, провокує і розпалює конфлікти, в той час час як прості люди відчувають необхідність будувати майбутнє, яке або буде спільним, або взагалі не буде", – заявив він.

Він знову висловив жаль із приводу згасання ентузіазму щодо миру, що виник після Другої світової війни, сказавши, що зіткнення інтересів та ідеологій "знов проявилося в спокусах автократії, нових формах імперіалізму (і) широко поширеної агресивності".

Раніше на запитання репортера в літаку, чи він розглядає запрошення відвідати Київ, Папа відповів: "Так, воно на столі". Він не повідомив жодних подробиць. Раніше Франциска запросили до Києва президента України Володимира Зеленського, мера Києва Віталія Кличка, головного архієпископа візантійської католицької церкви України Святослава Шевчука та посла України у Ватикані Андрія Юраша.

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Папа Римський закликав зупинити війну

Папа Римський Франциск відкинув використання Росією терміну "спеціальна військова операція" для її вторгнення в Україну, заявивши, що країна страждає від війни,і закликав до негайного припинення бойових дій.

"В Україні течуть річки крові та сліз. Це не просто військова операція, а війна, яка сіє смерть, руйнування та страждання", – сказав Папа у своєму щотижневому зверненні.

Він закликав до миру, створення гуманітарних коридорів та повернення до переговорів.