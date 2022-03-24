"Пройшов місяць війни і Україна витримала": головне із звернення Зеленського

Володимир Зеленський звернувся до українців / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленськийзаписав чергове відеозвернення до народу. Глава держави повідомив, що початковий задум російської армії розвалився ще перші дні вторгнення. Однак окупантів все ще багато, і вони не знають межі зла.

Головне, що сказав президент

Україна ніколи не загрожувала безпеці Російської Федерації.

Усі опитування показують, що народи Європи та Америки нас підтримують.

24 березня в Європі, у Брюсселі, відбудуться одразу три важливі саміти: саміт НАТО, саміт Євросоюзу, саміт Великої сімки.

Українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет та авіабомб. Україна не отримала літаки та сучасну протиракетну зброю.

Кожне місто, яке героїчно чинило опір, буде відбудовано: "За кожен злочин ми притягнемо окупантів до відповідальності. Житомир та Суми, Київ та Чернігів, Харків та Маріуполь, Волноваха та Миколаїв, Охтирка та Гостомель, Херсон та Одеса, Ізюм та Донецьк, Луганськ та Чорнобаївка... Усі наші люди житимуть у вільній Україні. Після нашої перемоги. Яка настане тим швидше, чим більше ми будемо всі у єдності".

Минув місяць війни і Україна витримала у шість разів довше, ніж планував ворог.

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Зеленського підтримує весь світ

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