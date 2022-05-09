Зник зв'язок з 11 людьми, які ховалися в підвалі в Шипіловому – Гайдай

Окупанти обстрілюють будинки мирних людей / Колаж "Сьогодні"

11 людей, які ховалися у підвалі у Шипіловому Луганської області, перестали виходити на зв'язок. Росіяни практично не зупиняють вогонь у мирних будинках. Також через атаки ворога постраждав нафтопереробний завод і водоканал.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Пожежні загони проводили рятувальну операцію, наскільки дозволяла ситуація безпеки. Проте росіяни практично не зупиняють вогонь по мирних оселях наших мешканців. Неможливо до кінця розібрати завали ані в Білогорівці, ані в Шипіловому. У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці – два закарпатські волонтери. Серед постраждалих у Білогорівці, звичайно, є діти. Як і поранену дитину з Привілею, їх госпіталізовано до Дніпра" , – йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує знищувати промисловість та об'єкти критичної інфраструктури. Втретє снарядами влучив у нафтопереробний завод.

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"Протягом дня росіяни зруйнували потужності Попаснянського водоканалу, що ще функціонували. Тепер води не буде ані в містах і селах, підконтрольних уряду України, ані в окупованих у 2014 році", – йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли з "Градів" місто Привілля, загинули діти

Російські окупанти 7 травня у Луганській області обстріляли з "Градів" місто Привілля, загинули двоє дітей, ще двоє дітей та літня жінка отримали важкі поранення, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя. Ще дві дівчинки 12 та 8 років та жінка 69 років отримали поранення", – написав Гайдай.

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