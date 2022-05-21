Пропагандист Соловйов вирішив долю Медведчука

Вільний ув'язненому не товариш / Колаж "Сьогодні"

У Росії не дуже й хочуть повернути свободу куму Володимира Путіна – народному депутату ВР від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, який нудиться в СІЗО за звинуваченням у держзраді. Було припущення, що готується його обмін на захисників заводу "Азовсталь", які за домовленістю між Росією, ООН та Червоним Хрестом залишили укриття маріупольського підприємства. Однак щось пішло не так і в Москві заговорили про зрив обміну.

Вік волі не бачити

Першим заговорив про непотрібність такого обміну відомий російський пропагандист Володимир Соловйов – фігурант всіляких санкційних списків.

Реклама

"У мене є дуже велике прохання до мого доброго знайомого Леоніда Слуцького. Леоніде Едуардовичу, ви б могли більше нічого не говорити на тему довго. Тому що неможливе те, що ви говорите. Ось за жодних обставин. Ось ви уявляєте, зараз Слуцький пообіцяв , що в Москві вивчать можливість обміну Медведчука на "азовців". Якого на*хрен Медведчука?" – просто кричав в ефірі пропагандист.

Прозріння Слуцького

І Слуцький відреагував – відкотив назад. На своїй сторінці у соцмережах цей політичний діяч (новий голова фракції "ЛДПР" у Держдумі) повідомив, що його попередню заяву про можливий обмін на Медведчука вирвали з контексту, а він повністю за трибунал над українцями. У його варіанті обійшлося без "Якого на*хрен Медведчука?"

"Не чіпляйтеся до ввічливих формулювань та не робіть сенсацій на порожньому місці. Моя думка не змінилося: жодного обміну бійців забороненого в РФ "Азова" бути не повинно, їхню долю має вирішувати суд. І тут я абсолютно солідарний із Денисом Володимировичем Пушиліним. Щодо пропозицій щодо того ж Медведчука, переконаний, що обговорювати ці питання мають ті, хто має відповідну компетенцію. Власне, про це було сказано на пресконференції. Ні більше, ні менше. Всі інтерпретації, що йдуть зараз, докорінно не вірні по суті, хочу ще раз це підкреслити", – написала у Telegram гідна заміна Володимира Жириновського.

Реклама

Ситуація