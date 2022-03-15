Зізнання окупанта: "Після перших боїв ми вирішили залишити танки та йти пішки додому"

Їхали, їхали і не туди заїхали / Колаж "Сьогодні"

Російські солдати, що віроломно вторглися на територію України 24 лютого, після кількох днів боїв намагаються повернутися на батьківщину, але без Google Карти потрапляють у полон. Російський строковик Неяз Ахунов розповів, як його танкова рота марно намагалася знайти дорогу на рідну територію.

Про це солдат, який типу розкаюється, розповів під час чергової пресконференції в UKRAINE MEDIA CENTER.

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Історія окупанта

Полонений 20-річний Неяз Ахунов розповів, що прослужив у російській армії лише вісім місяців, після чого був відправлений командуванням в Україну у складі танкової роти. Сталося це після проведення так званих "навчань" у Воронезькій області Росії. Згодом його підрозділ відправили до Білгорода, звідки вже 24 лютого їхня частина вирушила у бік українського кордону.

"Ми їхали дві доби. Спали у танках, заправлялися. Після того як почалися перші бої, наш командир батальйону Тагієв вирішив розвернутися, залишити техніку та йти пішою ходою до лісу. Після чого ми бродили чотири доби лісом. І біля міста Ромни Сумської області ми добровільно здалися в полон", – повідомив каратель, що не відбувся.

За його визнанням, спочатку здаватися в полон було страшно, але потім усе в його житті налагодилося, оскільки виявилося, що в Україні живуть "добрі та співчутливі люди".

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