Під час евакуації з Маріуполя розстріляли колону, у тяжкому стані дитина

Під час евакуації був розстріл мирного населення / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові обстріляли мирних жителів під час евакуації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні близько 15:30 російські війська обстріляли з РСЗВ БМ-21 "Град" колону мирних жителів, які евакуювалися з міста Маріуполя до міста Запоріжжя. За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти. Кількість постраждалих уточняєтьсяі".

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