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Під час евакуації з Маріуполя розстріляли колону, у тяжкому стані дитина

Наталія Магдик
16 березня, 18:56
Російські війська вже вбивають дітей

Під час евакуації був розстріл мирного населення / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові обстріляли мирних жителів під час евакуації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні близько 15:30 російські війська обстріляли з РСЗВ БМ-21 "Град" колону мирних жителів, які евакуювалися з міста Маріуполя до міста Запоріжжя. За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти. Кількість постраждалих уточняєтьсяі".

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Переломний момент

  • Вранці 16 березня ЗСУ пішли у контрнаступ ряд оперативних напрямів. Це може докорінно змінити дипломатичні позиції російської та української сторін.
  • Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав . Окупанти зупинено на Миколаївському напрямку.
  • У ніч проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузла на Одещині.
  • У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою у Луганській області.
  • За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.
  • Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.