Зрадники у Мелітополі пишуть прощальні записки та звинувачують своїх господарів

Зрадник із Мелітополя написав прощального листа. Колаж "Сьогодні"

У Мелітополі зрадник – депутат міської ради Тарас Генов написав прощальний лист, звинувативши людину з прізвищем або позивним на букву "Ф".

Про це повідомляють РІА Мелітополь.

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Раніше Тарас Генов, любитель СРСР погрожував, що за його спиною 3-5 тисяч однодумців, які готові зачищати "нациків", як тільки їхня нога ступить на землю Мелітополя. А згодом записав інше відео. У ньому він вже виступав у ролі жертви окупаційного режиму, тому що до нього прийшли озброєні люди Росії і відібрали ключі від його підприємства – будівлі з обладнанням. Зрадник спочатку просив повернути все по-доброму. Але нічого йому не повернули.

Тоді аматор "російського світу" написав передсмертну записку-звернення, у якій виклав усі корупційні схеми нинішньої окупаційної влади.

"Я написав, що в здоровому глузді та світлій пам'яті. А, якщо зі мною щось трапиться, то прошу звинувачувати в цій людині з ім'ям або позивним на букву "Ф". Я у зверненні описав усі моменти рейдерського захоплення, а також відлучення майна та засобів виробництва на суму вже близько 200 тисяч гривень. Я переживаю за своє життя. Але ви не в мене забираєте гроші, а у сім'ї та дітей моїх. А за дітей я готовий порвати ковтку і піду до кінця", – пригрозив окупаційній владі зрадник.

До речі, є в окупаційній владі і людина на букву "Ф", як сказав Тарас Генов. Це якийсь Альберт Пугач, який відповідає за пересування конвоїв.

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Нагадаємо, в Мелітополь Запорізької області російські окупанти доставили застарілі радянські танки Т-62. Їх зняли із консервації. Танк Т-62 створено з урахуванням танка Т-55, такі вироблялися СРСР з 1962 по 1975 рік.