Зрадники допомогли окупантам взяти під контроль Ізюм

Окупанти взяли під контроль місто сьогодні, 1 квітня / Колаж "Сьогодні"

Через місцевих зрадників та велику кількість ворогів окупанти повністю заблокували місто Ізюм Харківської області.

Про це повідомив начальник відділу міськради Ізюма Максим Стрельник.

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Битва за місто ще не закінчилася.

"Кількісна перевага російських окупантів і віроломство місцевих зрадників привели до встановлення 1 квітня 2022 року тимчасового контролю ворога над Ізюмом. Проте битва за Ізюм не закінчилась, і наша Армія незабаром звільнить місто від російських окупантів і врятує ізюмчан, які стали заручниками підлості місцевих зрадників та агресії ворогів", – написав Стрельник.

Ситуація під Ізюмом

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війська російських окупантів просунулися під Ізюмом.

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Деталі

"Трохи у нас погіршилося під Ізюмом. Нам, українській стороні, гірше стало. З одного боку, гірше, з іншого боку — з'явилася надія… (Місто взято окупантами — Ред.) не повністю, але просунулися російські війська небагато. У Сумській та Харківській областях наші пішли у контрнаступ, і на Київщині... Це невеликі поступи", – сказав Арестович.

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