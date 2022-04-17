"Кухар Путіна" Пригожин приїхав на Донбас (фото)

Бізнесмен прокоментував фото / Колаж "Сьогодні"

Російський олігарх Євген Пригожин, який вважається власником приватної військової компанії Вагнера (ПВК Вагнера), приїхав на Донбас. Фотографію з ним у суботу виклав у соцмережі російський депутат-єдинорос Віталій Мілонов.

Про це пише Ліга.Новин.

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Євген Пригожин приїхав до України за наказом Кремля. Від нього вимагають взяти у полон одного з керівників України.

Євген Пригожин знаходиться на фото праворуч. Фото: Ліга.Новин.

Російського олігарха неофіційно називають "кухарем Путіна" через те, що підконтрольні йому компанії забезпечували послуги харчування у Кремлі.

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Однак пізніше Пригожин прокоментував фото, яке розмістив у Мережі Мілонов.

"Гуляв я Невським проспектом. Дивлюся, йде Мілонов. Я підійшов до нього, привітався. Ось і вся історія. Нема чого розповідати. Чому все роздовбано навколо? Так це ж наше місто – Петербург", - сказав бізнесмен.

У Держдумі РФ закликали бомбити Київ та знищити Зеленського

Депутат Держдуми РФ, голова фракції "Справедлива Росія – За правду!" Сергій Миронов відкрито закликав до бомбардуванням Києвата ліквідації президента України Володимира Зеленського.

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На запитання, чи РФ має бомбити адміністрацію президента України, депутат заявив про необхідність "бомбити ті місця, де дійсно знаходяться центри прийняття рішень – Зеленський, генералітет".

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