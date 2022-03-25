Останній бій у квітні! Піонтковський озвучив план Путіна

Путін готовий до останнього відправляти росіян на бійню в Україну / Колаж "Сьогодні"

Міжнародний військовий злочинець Володимир Путін використовує всі шанси для просування в Україні і кине сюди останні сили у вигляді призовників. Це може статися після 1 квітня.

Про це розповів російський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю Наташі Влащенко на телеканалі Україна 24.

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Останній бій у квітні

На думку експерта, зараз триває підготовка громадської думки, щоб росіяни легше відпустили своїх синів на нікому не потрібну війну.

"Він збере ще нещасних строковиків і кине в останню спробу атаки захоплення міста. Оце у квітні буде обов'язково. Навіть є дуже тривожні чутки, але вся історія злочину путінського режиму робить такий сценарій ймовірним. Адже чому мобілізацію не оголошено досі? Тому що коли вони заговорили про неї після провалу перших днів, з'ясувалося, що суспільство категорично проти. Значить, треба суспільство підготувати", – вважає Андрій Піонтковський.

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Ситуація в армії РФ