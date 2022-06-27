Після ракетного удару люди намагалися знайти тих, хто вижив: перші відеокадри з ТЦ у Кременчуці (відео)

Число жертв поки невідоме / Колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилося перше відео з місця падіння ракети на торговельний центр у Кременчуці, де під час удару було багато відвідувачів, серед них дітей та старших людей.

Люди, перебуваючи в хмарі пилу і недалеко від осередків займання, намагалися знайти тих, хто вижив, щоб вивести їх на вулицю. Інші шукали своїх рідних.

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Що відомо

Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру в Кременчуці, де було понад тисячу відвідувачів. ТРЦ горить, рятувальники гасять пожежу. Кількість жертв встановлюють.

Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних.

За попередніми даними, удар припав у дуже людне місце. Є велика кількість загиблих. На цей момент відомо про двох загиблих та 20 поранених, дев'ять із них у тяжкому стані.

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У Кременчуці всіх медиків скликають на роботу, всі медичні заклади, включно з приватними, приймають поранених. Йдеться про десятки чи навіть сотні цивільних людей.