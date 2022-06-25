Попи з Росії почали спалювати книги у Маріуполі

У Маріуполі попи влаштували пожежу. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі вилучили та спалили всю велику бібліотеку храму УПЦ Петра Могили, яку зібрали волонтери та благодійники. Це сталося після візиту московських агентів ФСБ у рясах. Підпал трапився за наводкою та сприянням попів РПЦ.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачені назавжди.

Храм Петра Могили побудований за підтримки містян та внесений до Книги рекордів Гіннеса України що містить найбільше петриківського розпису.

"Зараз окупанти вирішують питання щодо цього знесення або переформатування за канонами РПЦ", – наголосив Андрющенко.

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Бібліотека у храмі до приходу "руського міру". Фото: Петро Андрющенко

Ганьба патріарха Кирила

Внесений до списку санкцій Великої Британії глава Російської православної церкви Кирило (у миру Володимир Гундяєв) впав під час освячення храму в Новоросійську. Він послизнувся на мармуровій підлозі. У цей момент усі кинулися "рятувати" Гундяєва. Ймовірно, патріарха наздогнала карма за його висловлювання про українців.

На опублікованому в Мережі відео можна побачити, як Гундяєв послизнувся під час літургії на мармуровій підлозі. Як повідомив протодіакон Андрій Кураєв, він забився спиною об ребро кафедри.

"Неприємний казус стався сьогодні на освяченні храму в Новоросійську. Після закінчення освячення храму під час сходу з кафедри впав патріарх Кирило, послизнувшись на дорогій мармуровій підлозі. Не встигли ні співробітники охорони, ні служба протоколу, ні єпископи, що стояли поруч. Патріарх забився спиною об ребро кафедри. Літургія продовжилася. Митрополит Григорій і місцевий єпископ Феогност винувато дивляться спідлоба на патріарха і чекають на реакцію. Але винні коронавірусні обмеження, через які патріарх не дозволяє торкатися себе і підтримувати на сходах", – заявив Кураєв.

Реакція Гундяєва

"Те, що я сьогодні впав — нічого не означає. Просто підлога прекрасна, в неї дивитися можна, така вона блискуча і гладка. Але, коли на неї падає вода, навіть свята, працюють закони фізики. Цією прекрасною підлогою я так невдало проїхався", – прокоментував своє падіння патріарх Кирило.

Раніше сайт "Сьогодні" зібрав найцікавіші меми з незграбним патріархом Кирилом.