Допомога для міста-героя: до Чернігова відправили партію продуктових наборів

Гуманітарна допомога продовжує надходити: продукти отримають мешканці Чернігова / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова передасть ще 2,3 тисячі продуктових наборів для жителів у Чернігові. Місто фактично з перших годин повномасштабного наступу російських війск потерпало від постійних обстрілів, і опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

До складу наборів увійшли продукти першої необхідності:

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згущене молоко;

борошно;

макарони;

цукор;

консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом для мешканців Чернігівщини Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 8,8 тисяч наборів виживання. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Гуманітарна підтримка

Фонд Ріната Ахметова передав місту-герою Ірпінь, жителі якого опинилися в самому епіцентрі трагічних подій, тисячу наборів з продуктами першої необхідності.

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Загалом Фонд Ріната Ахметова передав жителям Київської області понад 7,5 тисяч таких наборів. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Крім того, українцям у прифронтових зонах також продовжують доставляти гуманітарну допомогу. 10 тисяч наборів першочергово нададуть соціально незахищеним категоріям населення, які не змогли евакуюватися з Покровська. Продуктові набори складені за рекомендаціями ВООЗ.