Допомагають вижити: у Київську область передали 1000 продуктових наборів

Жителів Київської області забезпечують продуктами / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Громадянам України, які проживають у "гарячих точках", Фонд Ріната Ахметова продовжує надавати підтримку та рятувати від голоду.

Як повідомили на сайті Фонду, 3 квітня 1000 продуктових наборів передали жителям Іванкового у Київській області.

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Після російського вторгнення мирні жителі опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Зараз вони отримали згущене молоко, борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м’ясо та інші необхідні базові речі.

У рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів" Фонд планує передати лише жителям Києва та Київської області 100 тисяч продуктових наборів. Упродовж 16 років діяльності, Фонд допоміг вижити 8 мільйонам українців.

Підтримка під час війни

Від початку російсько-української війни Фонд Ріната Ахметова передав тим, хто цього потребував:

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понад 540 тисяч одиниць медикаментів;

більш як 60 тисяч гемоконтейнерів;

понад 50 тисяч продуктових наборів.

Водночас у співпраці з Офісом президента й міськими адміністраціями в Україні запрацював гуманітарний штаб "Рятуємо життя". Продукти й товари першої необхідності збирають у Польщі та відправляють в Україну, де їх сортують волонтери та передають у міста для переселенців.

Раніше ми писали, що Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів для мешканців Києва. Зокрема, 2 квітня підтримку передали до Центрального міського територіального центру соцобслуговування, а також до терцентру соцзахисту Дніпровського району.